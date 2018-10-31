曾是10大要犯之首 美黑帮老大狱中丧命

（早报讯） 曾是美国联邦调查局10大要犯之首的波士顿黑帮老大在监狱丧命。

中新网报道，美国联邦监狱管理局表示，当地时间30日早间，恶名昭著的波士顿黑帮老大詹姆斯·巴尔杰（James “Whitey” Bulger）被发现死在西弗吉尼亚州联邦监狱内。

据报道，89岁的巴尔杰在移监西弗吉尼亚州联邦监狱的第二天死亡。联邦官员未说明他的死因，但是联邦监狱管理局表示，没有其他囚犯或监狱人员受伤。

多家美国媒体称，巴尔杰遭到谋杀，但没有提供进一步细节。巴尔杰的辩护律师布伦南表示，他无法证实或否认这些报道。

巴尔杰是爱尔兰裔美国人，在波士顿组织以爱尔兰裔成员为主的“冬山帮”，成为南波士顿势力最大的帮派分子，称霸波士顿黑社会25年。从1975年开始，巴尔杰长期担任联邦调查局线人。该局为获取情报，长期故意忽视并放任巴尔杰犯罪。

巴尔杰在1994年12月踏上逃亡之路，名列调查局大通缉要犯，悬赏金仅次于全球头号恐怖分子奥萨马。

逃亡16年后，巴尔杰在2012年6月落网。

2013年8月，陪审团裁定其谋杀、敲诈、洗钱、贩毒以及非法藏械等31项罪名成立，其中包括涉嫌参与11起谋杀案，被判处两个无期徒刑外加五年监禁。

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