传阿布沙耶夫潜伏沙巴海域

（早报讯）菲律宾近来传出约10名来自菲南恐怖组织阿布沙耶夫的武装分子计划潜入沙巴东部海域，伺机绑架商人及往来船主和船员。这项传言引起沙巴东部民众恐慌，当地军警则表示已经接获相关情报并将加强警戒。

沙巴东部特别保安指挥区（ESSCOM、沙东保安区）今天发布声明证实当局已得到相关情报，并已动员保安区内所有部队加强前线哨站、沿海及海上的巡逻。

马来西亚与菲律宾警方认为，宣誓效忠恐怖组织伊斯兰国组织（伊国组织、IS）的阿布沙耶夫组织已经死灰复燃并再次威胁沙巴东海岸的安全。

菲军方9月底表示，遭当局通缉的阿布沙耶夫的其中一名头目伊当苏苏干（Idang Susukan）曾受枪伤并匿藏一段时间，但最近开始活跃并与另一通缉犯哈迪沙华将合作策划菲南多起绑架案。沙东保安区则指伊当苏苏干涉及9月11日在沙巴东海岸绑架两名印度尼西亚渔民事件。

伊当苏苏干涉及沙巴东海岸多宗绑架勒赎案，包括在2010年2月8日在海藻养殖场掳走曾伟中和表弟黎伟秋，以及2013年涉及仙本那度假村杀死台籍商人许立民及绑架其伴侣张安薇。当局也指伊当苏苏干2015年5月14日闯入山打根海上皇餐厅，掳走女东主邓玉芬及顾客邓德宏，并将邓德宏斩首。

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