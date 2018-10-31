美国航天局宣布开普勒太空望远镜“退休”

（早报讯）美国宇航局周二（30日）宣布，开普勒太空望远镜“退休”了，它在太空工作了九年多，发现了2662颗系外行星，其中许多行星有可能孕育生命。

美宇航局表示，开普勒太空望远镜因能源耗尽而无法继续开展科学作业，它会在当前所在轨道停止工作，这是一个远离地球、安全的轨道位置。

开普勒太空望远镜于2009年3月发射升空，携带了当时最大的数字相机等可测量恒星亮度的先进技术设备。它观测到的恒星总数超过53万颗。

美宇航局负责科学任务的官员楚比兴说，开普勒望远镜承担了宇航局第一项行星搜寻任务，成果超出预期，它不仅找到了许多太阳系以外的行星，还启发科学界开创了全新的研究领域，为今后继续探索太阳系以外的生命铺平了道路。科研人员预计还需要十多年时间来分析开普勒望远镜收集的数据。

开普勒项目科学家多森表示，开普勒“退休”并非其发现之旅的结束，将来还会有建立在开普勒数据基础上的新发现，未来的探测任务也将依赖它的成果。

开普勒太空望远镜的继任者是今年4月发射升空的“凌日系外行星勘测卫星”，简称“苔丝”，将在开普勒发现的基础上，利用四台先进相机扫描超过20万颗太阳系附近的明亮恒星，以寻找围绕它们公转的行星及其上可能的生命迹象。

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