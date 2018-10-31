马副外长：有权与新谈水供协定

（早报讯）马来西亚外交部副部长马祖基表示，马来西亚仍有权与新加坡重新谈判两国之间的水供协定。

马祖基今天在国会答询时表示，首相马哈迪将11月12日访问新加坡，预料水供是其中一项重要课题。他强调：“根据协定，马来西亚在1986和1987年之后仍有权重新检讨水供，这是不容质疑的。”

第33届亚细安峰会及系列会议将于11月11日至15日在新加坡举行。马哈迪到时将出席会议并与新加坡总理李显龙会面。

针对新加坡外交部前常任秘书比拉哈里早前指马方1987年已放弃检讨水供协定条款的权利，马祖基表示，马方在1987年后重新检讨水供的权力是不容置疑的。

马祖基认为1962年水供协定的水价让让马来西亚无利可图，因此政府必须重新检讨水价。他说，外交部长赛富丁7月30日访问新加坡时，已向新加坡总理李显龙清楚表明马方的立场，这项立场就是在1962年水供协定生效25年后，马方有权随时重新检讨水供议题。

新加坡外交部长维文7月在国会表示，制定水价的水供协定是新马缔结分家协定中的一部分，任何违约行为将等同于质疑新加坡主权独立，单方面更改协定条款更是绝不允许。他重申，马方1987年决定不调整生水价格后，就已失去检讨水价的权利。

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