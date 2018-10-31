韩朝明起停止陆海空敌对行为

韩国国防部周三（31日）宣布，韩朝军队将从11月1日零时起，停止双方在地面、海上、空中的一切敌对行动。

韩联社报道，韩国国防部表示，将严格落实《9·19军事协议》，停止在军事分界线（MDL）一带的炮兵射击训练、团级以上野外机动演习，划设不同机型禁飞区，停止在东部和西部海域缓冲区进行火炮射击、海上机动训练。

韩国防部介绍，韩军为此对距离军事分界线不到5公里的炮兵射击训练场和团级部队以上野外机动演习计划及考评办法进行了调整，封闭东西部海域缓冲区舰炮和海岸炮的炮口和延坪岛、白翎岛的海岸炮阵地。国防部还发出“给飞行员通知”，向国内外通告禁飞区，并调整韩美空军训练空域。

韩国防部表示，联合国军司令部在多个场合屡次表明支持《9·19军事协议》所规定的停止敌对行动措施的立场。韩军将同联合国军司令部、驻韩美军保持密切合作，为了认真落实军事协议而努力。

韩国防部说，在第10次韩朝将军级军事会谈上朝方也正式表明，自11月1日零时起彻底落实和遵守军事协议中的停止敌对行为措施。最近朝鲜封闭西部海域海岸火炮阵地，由此判断朝鲜将积极落实军事协议的停止敌对行为措施。

韩军将在11月1日后检查朝鲜在军事分界线一带训练动向、是否落实在东部和西部海域缓冲区相关协议、是否遵守禁飞区协议等。

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