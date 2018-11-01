马议员申报资产：林冠英收入最多

（早报讯）马来西亚反贪污委员会今天在其“资产申报网站”公佈希盟內阁成员和国会议员的收入，其中財政部长林冠英申报的收入最多，达8.6万令吉（一令吉约0.33新元）。

反贪会说，“资产申报网站”的目的是为了向民眾公布政府官员和议员的资产，还让这些政府领导人的资产更透明。“资产申报网站”并未说明申报者的收入是全年或每月总收入。

据相关网站，已申报財產的希盟国会议员共有47人（38.2%），还未申报的则有76人（61.8%）。在政府部长方面，有20人（40.8%）已经申报財產，29人（59.2%）还未申报。

根据网站，总收入第二多的是贸消部长赛夫丁，其数额约7.8万令吉。首相马哈迪夫妇的总收入约7.6万令吉而排在第三位。副首相旺阿兹莎则以5.9万令吉排名第11。旺阿兹莎是丈夫、公正党候任主席安华则由于刚当选波德申区国会议员，反贪会因此允许他过后再申报。

“资产申报网站”公佈的申报者包括首相马哈迪、副首相旺阿兹莎、財政部长林冠英、內政部长慕尤丁等。他们都已申报本身、配偶及孩子的总收入。网站由於技术问题，因此目前只能显示申报者的总收入，技术问题问题解决后才能显示申报者所有资产等详细信息。

马来西亚首相马哈迪领导的希盟政府今年7月宣布首相、副首相、内阁部长、副部长和执政党国会议员都列为行政人员，并规定他们都必须向反贪会申报收入及资产。这些行政人员若收到价值逾500令吉（约168新元）的馈赠，也必须向首相及反贪会申报，首相本身则自行向反贪会申报。

反贪会原定10月15日在官网公佈希盟內阁成员和国会议员的资产，但过后将公布资产的日期展延至今天。

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