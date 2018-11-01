贸易战负面冲击显现 亚洲制造业亮“黄灯”

（早报讯）亚洲一些对出口严重依赖的经济体的制造业指标10月份滑入负增长区域，凸显出中美贸易战产生的溢出效应。

中国经济显现出了广泛的放缓迹象，已促使中国政府承诺新举措来推动增长。最新迹象显示贸易战引发的痛苦正在蔓延，台湾、泰国和马来西亚的采购经理指数10月份均已跌入萎缩领域。

彭博社报道，台湾PMI从9月的50.8降至48.7，这是自2016年5月以来的最低水平和首次萎缩。马来西亚PMI指数从51.5降至49.2，泰国PMI从50下降至48.9，这是自2016年11月以来的最低水平。指数高于50表明制造业扩张，低于50则表明萎缩。

投资顾问公司Intellectus Partners信用资产组合管理主管、首席经济师本·埃蒙斯（Ben Emons）在电子邮件中写道：“中国经济因贸易战而放缓，这正在影响着亚洲更小型的开放型经济体。”

韩国制造业PMI从51.3降至51，印尼制造业PMI从50.7降至50.5。

其他地区的一些数据也有温和增长：中国财新制造业PMI从50上升至50.1，与周三公布的官方制造业数据方向相反。越南PMI从51.5升至53.9，日本PMI则从一个月前的52.5升至52.9。

鉴于亚洲在中国制造业供应链中的关键角色，亚洲尤其容易受到贸易紧张局势的影响。该地区约占全球经济增长的60%左右。

金融信息公司IHS Markit驻新加坡亚太首席经济师比斯瓦斯（Rajiv Biswas）说：“2019年全球经济前景的下行风险正在增加。”

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