不限制外国人买森林城市房屋

（早报讯）马来西亚房屋及地方政府部（房地部）副部长拉惹卡马鲁巴哈林表示，柔佛州政府指森林城市房屋计划位于国际区内，因此不限制外国人购买那里的房屋。他承认这是州政府权限，中央政府无权插手。

巫统林茂区国会议员凯利今天在国会提问森林城市的房地产是否限制外国人购买，拉惹卡马鲁巴哈林回答时表示，这并不属于房地部的权限，但房地部已与柔佛州政府讨论此事，设法减少对当地社区的冲击。

他说，森林城市的房地产目前有93%业主是外国人，他认为这种现象并不健康。

至于外国人在马来西亚拥有的房地产，拉惹卡马鲁巴哈林表示，根据旅游部第二家园计划的数据，2007年至2018年共有4499名外国人在马来西亚拥有房地产。

他说：“其中最多为中国人，总共1664处（占33%）、英国人357处、孟加拉人250处、伊朗人217处、日本人208处、巴基斯坦人192处、新加坡人175处、澳大利亚人147处、韩国人127处、美国人115处，其他国家1047处。”

首相马哈迪8月27日突然宣布，不允许森林城市发展商将房地产卖给外国人，并强调政府不会给外国买家发出居留签证。这些宣布引起激烈反弹后，内阁于8月29日宣布森林城市的房地产可继续卖给外国人。内阁9月初也要内政部收紧“第二家园计划”签发居留证给购买森林城市外国买家的程序。

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