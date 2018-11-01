韩最高法院：拒服兵役无罪

（早报讯） 韩国大法院全员合议庭1日裁定，依据“拒绝拿枪”的宗教信念拒服兵役的行为不应受到刑事处罚，推翻了大法院2004年作出的判决。

韩国联合通讯社报道，宗教组织“耶和华的证人”信徒、现年34岁的吴某此前因拒绝入伍服现役被控违反《兵役法》并判刑一年半，吴某不服上诉，最终大法院以九票赞成、四票反对的决定推翻原判，发回重审。法庭认为，宗教信仰，即“良心自由”高于兵役义务这一“宪法法益”，刑事处罚过度限制良心自由或对其本质形成威胁。法庭还指出，强制（年轻男性）一律服兵役并处罚不服兵役者的做法违背宽容少数的自由民主主义。

但持少数意见的四名法官认为，在社会规范和现实情况没有明显变化无需更改现有法理的情况下，宣告拒服兵役无罪将引发混乱。他们批评，这一裁定可能给某些宗教开小灶，这超出良心自由的范畴，违反了政教分离原则。他们还指出，这一问题应依据正在酝酿中的替代服役制度等国家政策处理，理应等待国会立法解决，而非依据被判违宪的现行《兵役法》草率拍板。

尽管遭到少数意见的强烈反对，包括大法院院长金命洙在内的多数法官仍作出无罪的最终判决，预计在审中的227件类似诉讼都将以被告胜诉告终。

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