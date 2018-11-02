美国中期选举史上最烧钱 两党至今豪砸近65亿元

（早报讯）美国中期选举只剩下不到一周时间，共和民主两党都卯足全力冲刺。华府智库预测，2018年美国中期选举将成为总统大选之外，美国史上最花钱的一场国会选举。

据非盈利组织“回应政治中心”（Center for Responsive Politics）统计，两党迄今已投入破纪录的47亿美元（约64.7亿新元）。到11月6日选举当天，竞选花费预计将突破52亿美元，较2014年中期选举暴增35%，这是过去20年来的最大涨幅。

中时电子报报道，统计显示，民主党金主贡献尤多。民主党众议员候选人总共筹措到9.51亿美元，明显较共和党对手的6.37亿美元为多。候选人直接募集的资金也远超过外围团体。

回应政治中心主任布莱纳表示，民主党支持者这次之所以大方掏腰包，背后最大的动力就是“愤怒”，并指波士顿、芝加哥、旧金山及纽约都有很多人提供政治献金，“表达他们对总统的不满”。

不过，共和党背后也有不少实力雄厚的金主，包括赌城金沙集团董事长阿德尔森（Sheldon Adelson）夫妇。他们本次提供了1.13亿美元给共和党候选人，这也是他们透露过金额最高的一次捐款。民主党主要金主则包括法拉伦资本（Farallon Capital）创始人史迪尔（Tom Steyer）、前纽约市长彭博等。

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