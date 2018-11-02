（早报讯） 谷歌全球员工举行罢工，抗议公司不当处理性行为不端指控。

美国星期四（1日）成千上万谷歌工作人员走出世界各地的办公室，以“Google walkout”为代号进行罢工。

这次运动迅速席卷全球。据互联网所流传的照片显示，谷歌全球员工聚集在柏林、新加坡、伦敦、纽约等谷歌办公室周边罢工，其余的很多员工则聚集在Twitter上，发照片和文字配合宣传，照片上还贴着#googlewalkout标签。

谷歌抗议者列出的五项要求包括，对骚扰和歧视案件终止强制仲裁；承诺终止薪酬和机会不平等；公开披露的性骚扰透明度报告；采用一个明确、统一和全球可用的流程，以便安全和匿名地举报性行为不端；提升谷歌首席多元化官的级别，使其直接向首席执行官皮查伊(Sundar Pichai)汇报，并直接向董事会提出建议。

英国广播公司报道，皮查伊在给员工的邮件中写道，“我理解你们当中许多人的愤怒和失望……我也感受到了这一点，对于一个在我们的社会……没错，也在谷歌存在太久的问题，我完全致力于取得进展。”

据报道，《纽约时报》在称，时任谷歌高级副总裁鲁宾（Andy Rubin）在2014年被女员工指控性骚扰。当时，谷歌进行了调查之后得到了切实的证据。谷歌本可以严肃处理，辞退鲁宾，秉公处理。

但是，谷歌高层却选择了掩盖丑闻，还拿出了9000万美元（1亿2300万新元）补偿金，保全了鲁宾，让鲁宾主动离职。

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