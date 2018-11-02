马副农长：中国不会买光马国榴梿

（早报讯）马来西亚农业及农基工业部副部长沈志勤表示，马国对中国的榴梿出口量只有泰国对中国榴梿出口量的5.8%。他说，若马国也出口与泰国同样数量的榴梿到中国，马国国内就没有榴梿了。但他强调，中国不会“买光”马来西亚的榴梿，因为中方只要猫山王等名种榴梿。

沈志勤周四在国会下议院为其部门总结“第11马来西亚计划中期检讨报告”时表示，马来西亚榴梿的每年产量30万吨，其中只有6.9万吨或23%是猫山王等名种榴梿，出口到中国的榴梿更是只有1.7万吨或全年总产量的5.8%。

他说，泰国每年出口到中国的榴梿就高达30万吨，这相当于马来西亚全年的榴梿产量。“如果中国对马来西亚榴梿的需求也这么高，马来西亚就没有榴梿了。”

他表示，当局必须为榴梿出口制定更好的策略，在推广榴梿方面也可以朝向下游加工产品的发展，例如榴梿月饼与榴梿咖啡，以及把榴梿园发展为吸引游客的观光景点。

根据农业部的资料，当地共有204种榴梿，其中只有六种属于深受市场欢迎的名种榴梿。这包括俗称“猫山王”的D197、俗称“猫山后”的D160、俗称“黑刺”的D200以及D24、D168与D99等品种。

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