马国警方逮捕高盛前银行家

（早报讯）马来西亚警方证实，涉及一个马来西亚发展有限公司弊案的高盛集团前银行家黄宗华遭美国司法部发出逮捕令后，警方周四已经逮捕此人并准备将他引渡到美国受审。

马来西亚警方商业罪案调查部总监阿马星告诉“透视大马”，黄宗华（Roger Ng）已遭美国司法部提控，马方因此准备将他引渡到美国面控。但阿马星表示，马来西亚相关单位也将侦讯黄宗华，因此不会这么快引渡此人。

美国司法部侦办一个马来西亚发展有限公司（一马公司、1MDB）弊案有重大突破。司法部昨天正式刑事起诉遭马来西亚通缉的富商刘特佐、新加坡高盛集团前董事雷斯纳及高盛集团前银行家黄宗华，让此案在美国从之前的民事充公案演变为刑事案。

美国司法部检察官办公室昨天发布声明指出，雷斯纳已经认罪，他承认与一马公司有关的洗钱和在海外贿赂等两项罪名。

据“当今大马”报道，美国政府也在纽约东区联邦法庭起诉刘特佐和黄宗华洗钱、在海外贿赂，及串谋规避银行内部监管机制等三项刑事罪。

声明表示，雷斯纳也是在纽约东区联邦法院面控。他的罪名包括合谋洗钱及违反美国“反海外贿赂法”。其受贿者来自马来西亚与迪拜，他也被控规避高盛集团内部监管机制。根据法庭入禀文件，当局要求充公雷斯纳的4370万美元（约6015万新元）。

面对美国司法部的刑事起诉，刘特佐今天透过律师团发言人喊冤并坚持自己清白无辜。发言人表示，美国司法部的诉状只是指控，刘特佐在法庭定罪之前依然是无罪的。刘特佐也相信相关证据将还他清白。

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