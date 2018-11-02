起草美中贸易协议 特朗普疑在“中期选举前摆姿态”

（早报讯）据悉美国总统特朗普要求美国官员起草美中贸易协议潜在条款的消息传出后，市场大涨。但至少有一位政治观察人士在质疑特朗普意图的诚意。

彭博社报道，前瑞银首席经济学师、现英国牛津大学中国中心研究员乔治·马格努斯（George Magnus）通过社交网站推特发表多文指出，对于中国国家主席习近平和特朗普计划在本月底阿根廷二十国集团峰会上的会晤，市场不应有太多期待。原因如下：

把我称作是怀疑论者好了，但是特朗普只是在摆姿态。中期选举就在下周。让市场热闹一下。通过主动提出建议来占领制高点。诸如此类。中国将会、也应会保持谨慎，到布宜诺斯艾利斯的时候准备好让步。

总的来说，争执不下的问题依然存在，一方面是中国的技术和产业政策，另一方面是美国的遏制战略。具体而言，没有迹象显示会在知识产权、MIC25等方面有让步。

一个可能是特朗普只希望把没有取得进展的借口作为平台，来触发针对余下中国进口商品的关税。另一个可能是，通过表明善意的说法来暂时避免产生影响，在下一轮升级局势前争取时间。

马格努斯补充说，考虑到大量的潜在冲突尚未得到解决（其中包括了美国指控福建晋华和台湾联电合谋窃取美光的商业机密），因此认为贸易争端即将平息、关税将取消的想法“太过牵强”。

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