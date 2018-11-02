美国9月份贸易逆差创七个月高位

（早报讯）美国9月份贸易逆差扩大幅度超过预期，并达到七个月高点，进口增长。在中美关税战逐步升级的背景下，美国对中国的商品贸易逆差达到创纪录水平。

彭博社引述美国商务部周五公布的数据报道，9月份商品和服务贸易逆差环比增长1.3%，达到540亿美元（744.03亿新元）。彭博调查的经济师得到的预期中值为536亿美元。9月份进出口均增长1.5%。

9月份的报告为第三季度数据提供了更加详细的信息。上周公布的第三季度数据显示，随着中美相互加征关税，第三季度贸易对经济增长的拖累程度达到33年来最大。美国总统特朗普威胁要采取更多行动，美国企业其实已经面临价格上涨和供应链受到干扰的困境，并且它们也在抢购原材料和其他物品。

9月份出口总额增加至2126亿美元，石油产品、黄金、飞机出口增长。进口增加至2666亿美元，受到一系列资本品和商业产品进口增加推动。整体的商品贸易逆差增加至763亿美元，也创下历史纪录，与上周的初步数据一致。

与世界第二大经济体中国的未经调整的商品贸易差距从386亿美元扩大至402亿美元。美国大豆出口环比下降29%至17.9亿美元，为2月以来的最低水平。

分析师正在监测贸易数据，以评估关税是否开始给经济造成比预期更大的影响。美元走强也是美国商品出口的潜在障碍。

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