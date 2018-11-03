马在野党拒绝政府财案

（早报讯） 马来西亚2019年财政预算案一出，便引来部分在野党议员的批评，声称预算案没新意、无聊，甚至抄袭国阵政府，而国阵兼巫统主席阿末扎希直言拒绝接受本次预算案。

阿末扎希说，本次预算案没有惊喜，反倒为人民造成痛苦。他指出：“不仅没有为农夫、渔民提供津贴，也没有惠及小园主，更何况如今农产品的价格下滑。”

阿末扎希也批评：“为了提高政府收入，建议变卖资产。这是倒退的做法。”

阿末扎希直言：“基于以上几点，在野党拒绝希盟提呈的预算案。”

巫统林茂区国会议员凯里也认为，希盟的预算案并没有一项大策略促使国家成长。他指希盟政府延续很多以前国阵政府好的做法，或参与国阵以前的计划。

凯里说：“最明显的是，虽然今年的预算案所提出的数额比去年的大，可是关于人民的接触点很少。”

另一方面，财长林冠英昨天表示，政府把一马公司债务等前朝负担计入，才导致赤字提高至3.7%。但前首相纳吉却驳斥这种说法，反指是希盟政府废除消费税导致赤字上升。

纳吉说：“赤字是因为一马公司？赤字是因为他们废除消费税！”

他指称，希盟政府给出长达三个月的“免税蜜月期”，导致债务从原来110亿令吉（约26亿新元）增至550亿令吉。他还说，财政部因为无力填补这空缺，才将矛头转向一马公司与国阵政府，把问题都推到国阵与一马公司身上。

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