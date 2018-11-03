美国非农就业人数增幅超预期 薪资增3.1%

（早报讯）美国10月份工人薪资升幅创2009年以来的最高水平，非农就业人数增幅超预期，且失业率持平于48年低点，在下周的中期选举之前，给总统特朗普带来好消息，也为美国联邦储备局继续加息提供了理由。

彭博社报道，美国劳工部周五（2日）公布的报告显示，10月非农就业人数上升25万人，9月下修至上升11.8万。彭博调查预期中值为增长20万。私营部门平均小时薪资同比升3.1%，失业率维持在3.7%，与9月持平，两项指标均符合预期。

数据为共和党人在下周二的中期选举前宣扬经济成就提供了更多的素材，他们希望能够保住参众两院的多数地位，而民调显示民主党人可能夺取席位。招聘和薪资增长的持续也反映减税所带来的提振，并增强了外界对美联储将于12月份推行年内第四次加息的预期。虽然这一前景可能令股市投资者更为不安，美股刚刚录得了2011年以来最为糟糕的月度表现。

Jefferies LLC首席金融经济学家麦卡西（Ward McCarthy）说：“真正让人印象深刻的是，如果劳动参与率没有上升，失业率本该走低，这是好事。依然有更多的人回到就业市场中，这是非常好的消息。”

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