工作至70岁日本夫妻 每月养老金33万日元

（早报讯） 日本厚生劳动省2日召开社会保障审议会养老金小组会议，讨论老年人就业的多样化及与此相适应的养老金制度。首次就60岁后继续工作的情况下可领取的公共养老金额度出示多种案例。例如70岁退休并开始领取养老金时，估算每月约为33万日元（夫妻两人家庭，4018新元）。

日本共同社报道，厚劳省设想工作到70岁并支付养老金保险费进行了估算。根据目前的养老金制度，60岁退休、65岁开始领取则为22万日元。前者是后者的约1.5倍。

政府拟将目前规定到65岁为止的退休后“继续雇用”义务提高到70岁，已在“未来投资会议”开始正式讨论。考虑最快向2020年的例行国会提交《高年龄者雇用安定法》修正案。此举旨在使老年人尽可能长时间工作，使其成为养老金制度的支撑方，将推进讨论使公共养老金开始领取年龄的选择幅度从目前的60至70岁扩大至超过70岁。

然而，目前选择推迟到66至70岁领取的人还不到领取者的2%，能在多大程度上扩大理解尚未可知。

当天提出的案例是基于2014年度养老金额度及工资的夫妻两人家庭的每月金额，此外还有（1）65岁退休、65岁开始领取时约为23万日元，（2）60至65岁从事短时间工作后退休、65岁开始领取时约为22万日元等。

委员就把可选择的领取开始时间延长至70岁以上没有异议，但出现了“不知道寿命长短，因此（推迟领取）伴有风险”、“60岁后工资大幅降低，必须提高包括65岁以上人在内的工资水平”等意见。

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