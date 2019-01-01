马国燃油价格暂不调低

（早报讯）马来西亚首相马哈迪表示，燃油价格暂不调低，内阁明天（周三）将讨论买卖双方的利益，以制定燃油零售价格。

他周二在浮罗交怡出席活动后对媒体说，政府希望能调低油价，但需先考量各个层面。他说：“我们（政府）希望调低油价，但售卖燃油的人也要赚一点钱，若没赚钱，他们就不卖燃油，而我们也买不到燃油。因此，（在决定油价之前）我们需先考量买卖双方（的利益）。”

财政部长林冠英日前发文告说，RON95、RON97及柴油未来数日的零售价暂时维持不变，直至1月2日的内阁会议再决定新价格。

目前，RON95零售价每公升2.20令吉、RON97每公升2.50令吉，以及柴油2.18令吉。

财政部宣布推迟公布新油价和定价机制后，巫统森美兰州林茂区国会议员凯利呼吁政府勿再拖延，毕竟人民目前溢价购买燃油，形同变相津贴政府了七周。

凯利发推文说，人民在过去七周都支付了比市场价格更高的油价。“不要推迟太久，人民已在缴付高于市价的（汽油）价格。”

前首相兼财长纳吉上周称，希盟政府未跟随国际原油价格调整RON95零售价，以致现在变相地征收每公升马币30仙的汽油税。换言之，希盟政府每周向人民征收1亿2000万令吉的RON95汽油税。不过，林冠英驳斥纳吉说谎。

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