美众院民主党拟投票结束政府关闭 参院暗示不会配合

（早报讯）美国众议院民主党将于1月3日（周四）利用他们新获得的多数党地位进行立法投票，以期结束美国政府部分关闭的状态，同时又不批准总统特朗普要求的边境墙资金。但共和党控制的参议院已经暗示，如果没有白宫同意，参议院不会采取行动。

彭博社报道，众议院两名民主党助手12月31日表示，民主党计划通过两项单独的法案，一项是重新开放自12月22日以来关闭的八个政府部门，确保到2019年9月都无关门之虞，另一项法案是使国土安全部暂时重新开放至2月8日。

联邦政府部分关闭对新国会来说是一个不受欢迎的礼物。新一届国会于1月3日开始上任，众议院和参议院将分别为民主党和共和党掌控。普遍预计将在

周四当选众议院议长的佩洛西已经表示，新一届议会上任当天，民主党就将投票结束政府关闭。这将允许就特朗普要求的50亿美元边界墙资金的谈判继续进行，与此同时政府部门也可以保持运作。

但是参议院并不打算给众议院的计划盖橡皮图章。参议院多数党领袖麦康奈尔的发言人说：“参议院不会向总统递交他不会签字的东西。”参议院拨款委员会主席谢尔比则在哥伦比亚广播公司的节目中表示，众议院投票“可能是一个空洞的姿态。”

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