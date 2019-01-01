马哈迪：承认统考须考虑马来人感受

（早报讯）马来西亚首相马哈迪说，要政府承认独中统考文凭很容易，只需签个名就行；但是，政府必须考虑到马来人的感受，同时必须事先解决国家财富分配差距的问题。

他接受《星洲日报》专访时说：“要承认统考很容易，拿笔签个名就是。但是，要在马来西亚将两三个族群，加上沙巴和砂拉越的土著带到同一个经济发展地位，这需要时间。他们觉得自己变得越来越少了，这种不平衡越来越大。

“在其他国家，他们会发生骚乱、互相殴斗和厮杀，但在马来西亚，马来人、华人和印度人可以一起生活和一起工作。一些人也吸纳了华人文化，我也用筷子了。”

希盟政府的其中一项竞选宣言是承认独中统考文凭，至今已过7个月，承认统考文凭仍停留在口号，政府至今还未兑现诺言。

询及为何政府迟迟没有承认统考文凭，以及马来人对统考特别敏感一事，马哈迪说：“当马来人同意国家独立时，也同意让非马来人获得公民权。马来人确实给予更多符合资格的人公民权。他们相信这么做，我们将拥有一种语言和一种文化的国家，以及相同的基本法和互相谅解。

“可是他们发现，即使语言得不到很好的支持，仍有很多人至到现在完全不会讲马来语，但是我们仍然接受他们。我想你还要求他们接受多少？”

马哈迪表示，马来西亚与其他多元种族的国家不同，其他国家也是多元种族，但他们只说一种国家语言。“我们试着去做，并不是我们不这样做……但若拿马来西亚与其他国家相比，是不允许有华校，甚至连招牌也不行。不过近期有一些国家在抄袭马来西亚的做法。

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