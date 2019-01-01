马哈迪大赞林冠英阿兹敏表现好

（早报讯）马来西亚首相马哈迪表示，希盟胜选后被迫承担国阵政府留下的烂摊子，他认为经济事务部长阿兹敏及财政部长林冠英的表现已经是相当好，如在国债高筑的情况下，政府依然成功拟定了2019年财政预算案。

他接受《星洲日报》专访时说：“我们本来预料（2019年财政预算案）会有很大的财政赤字，但没有我们想像中那么大。”

马哈迪也打趣地说：“如果全部（经济与财务事务）都交给冠英，马来人会不高兴，如果是阿兹敏负责所有事务，冠英就不开心。”

他表示，经济事务部长及财政部长都是非常重要的职位，但他仍破例让林冠英成为40多年后的另一名华人财长。“我委任冠英为财长，这已经是打破过去好多年的传统，上一个是陈修信，修信以后就没有华人财长了。

“但我选择冠英，部分是因为他在槟城有好表现。为了取得平衡，我必须把经济事务部交给阿兹敏。

询及马来人在各领域获得政府援助超过60年，包括在他(马哈迪)掌政的22年裡，但是，为何还要继续受到保护，马哈迪承认，马来人至今无法成功也归咎于本身的问题。

他认为最根本的问题在于文化，因此政府会从学校开始，向马来人灌输良好的价值观，改变他们的思维。“他们一定要跟华人一样努力工作，他们要明白，从商要有诚信，要偿还债务……这些都要重新灌输到他们身上。

他说，根据他周游列国的经验，一个人的成功或失败，与种族、肤色及居住在什么国家都毫无关系，但文化可以导致一个人的失败。“比如，东欧没有西欧那么先进，他们的文化截然不同。你看日本、韩国，如今还有中国，成为世界第二大经济体，这与文化是有关系的，中国4000年历史与600年的马来历史相比，是完全不同的。”

他表示，自己如今93岁了，他在70多岁的时候意识到，那些在他还是个男孩时来到马来西亚的中国人，从前是别人的“苦力”，但他们的文化促使他们努力工作，选择经商，最后他们成功了。

马哈迪形容马来人比较“悠哉”，他告诉马来人，若他们家中有块地，地底下有锡矿，需要挖掘才能发达，但马来人会宁可找华人来帮他们挖掘，却只能拿到丁点好处。“这就是你们失败的原因，你要挖掘，自己亲自做吧。”

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