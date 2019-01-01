马哈迪指土团党与巫统不可能合并

（早报讯）马来西亚首相及土著团结党主席马哈迪否决了土团党与巫统合并的可能性。他说，巫统党员可以离开巫统，再申请加入土团党，土团党会在进行审查后，再决定是否接受他们。

针对土团党有无可能与巫统合并的问题，他说：“不（合并），我们在谈的是原则，不是名字。名字可能是巫统，但这些人表现出来的根本就不是（最初的）巫统。偷钱，还被控上庭，我们怎能接受他们？”

对于巫统经历创党以来最大的退党潮，目前更是“奄奄一息”，他说，摧毁巫统的不是他，而是前首相及前巫统主席纳吉。

询及许多巫统领袖及议员已经跳槽，或计划跳槽到土团党，会否导致马哈迪以后被指控为“巫统摧毁者”，马哈迪说：“摧毁巫统的不是我，是纳吉。”

他表示，如果是他摧毁巫统，巫统不会在他卸任后依然有好表现。他退位初期，国阵及巫统依然在全国大选中胜选。

“但是，在2004及2008年（全国大选），（支持率）下跌的趋势开始了，不是我，而是阿都拉的时代。”

他强调，自己是在确保巫统各方面完善，如党的财务状况及政府运作皆良好的情况下，将巫统交给阿都拉。“那时候，我才决定退下来，我没有告诉任何人，我独自评估（何时要卸任），我以为整个模式都在，你可以继续或作出一些改变。我的20年都给了巫统，我也给了巫统强稳的民意支持。”

他坦言，身为前巫统领袖，看到巫统如今这般局面，肯定会感到难过。“我是难过的，这是为我们赢得独立的政党，打败了马来联邦，多年来都良好施政，但是在我卸任以后，我的接班人都没有恪守当初成立巫统的宗旨。

“他们只是为了守住自己的地位和权力，帮助自己的家人和朋友偷钱，所以那个巫统，虽然名字叫巫统，但展现出来的不是巫统所捍卫的（斗争）。”

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