美国政府停摆管理人手不足 国家公园满地垃圾

（早报讯）美国政府局部停摆，多个国家公园缺乏人手管理，不少民众却趁免门票机会涌入，导致垃圾堆积、有人趁机破坏公物，或随意闯入原本受保护的范围等问题。

其中，加州优胜美地国家公园因满地垃圾，被迫关闭部分露营设施和公共地方。另外，位于加州的约书亚树国家公园，附近开店的店主主动联手到公园清理垃圾或更换厕纸等，又在店外设立临时洗手间，希望为游人提供协助，以减轻影响。

国家公园保育协会代表加达说：“恐怕我们将见到公园的天然资源受到严重破坏，可能对游客的安全构成影响。简直是噩梦情景。”

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