新研究模型：宇宙或处于不断扩张的“气泡”边缘

（早报讯）瑞典乌普萨拉大学研究人员新近提出一种全新的宇宙模型，认为整个宇宙是在某个维度中一个扩张的“气泡”的边缘上，这一新模型可能有助解答暗能量之谜。

天文学家观测到宇宙在加速膨胀，但对膨胀原因，目前主流观点是假设存在一种推动宇宙膨胀的神秘力量，称之为暗能量。但目前科学界对暗能量的认识甚少，解释暗能量成为当代物理学和宇宙学的重要课题。

一些科学家尝试以弦理论来解答暗能量之谜。弦理论认为弦是组成物质的最基本单元，电子、中微子等粒子都是弦的不同振动激发态。弦理论可以使二十世纪两大物理学基础理论——相对论和量子力学在一个数学框架内自洽，所以被寄予厚望。但它仍然只是理论，还需要证实，也还没有科学家能令人信服地用弦理论解释暗能量。

新华社报道，乌普萨拉大学研究人员近日在美国《物理评论快报》上提出一个新模型。这个模型引入了一个与我们熟知时空不同的维度，整个宇宙被“安置”在该维度中一个不断扩张的“气泡”边缘，宇宙中所有物质都对应着可以延伸到那个额外维度空间的弦的末端。

研究人员认为，这个扩张“气泡”模型是一个全新概念，它与弦理论的框架兼容，也有望用于解释暗能量之谜。根据这个模型，在另一个维度空间中可能还存在其他“气泡”，而这些“气泡”上也可能存在其他宇宙。

早报订户新闻，更多精彩等着您！