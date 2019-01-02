芭比娃娃冻龄百变 即将60继续热销

（早报讯）芭比娃娃3月就60岁了。玩具业竞争激烈，芭比娃娃却行销超过150国，每年销售量高达5800万个，成绩骄人。

芭比娃娃的“生日”是1959年3月9日，至今，芭比娃娃的催生者美泰公司（Mattel）已经售出超过10亿个芭比娃娃。

中央社报道，芭比娃娃的“发明人”是美泰的共同创办人汉德勒（Ruth Handler），她的灵感来自她的女儿芭芭拉（Barbara）。

芭比娃娃全球品牌行销主任贝纳德（Nathan Baynard）回忆说，当年，芭芭拉的玩具选择有限，受限于她的玩具，芭芭拉的角色想像受到约束，她只能扮演照顾者或妈妈，她的哥哥弟弟却能扮演太空人、牛仔、飞行员、外科医生等。

贝纳德指汉德勒希望通过芭比娃娃告诉所有女孩，她们可以选择成为任何人物。这在1959年是非常激进的想法。

芭比娃娃一推出就一鸣惊人，首年销售30万个。

针对芭比娃娃夸张的身材比例——细腰、长腿、丰满的胸部，设计师努耶拉（Carlyle Nuera）解释说：“1959年，她的身材被夸张化，这是为了符合当时的美学和制作布料的限制。”

芭比娃娃的外表引来批评后，美泰做了很多改变。现在，芭比拥有多种体型，有数十种肤色。她还尝试了超过200种职业。1965年，距离太空人阿姆斯特朗（Neil Armstrong）登陆月球还有四年，芭比已经是太空人了。而在1968年，黑肤色的芭比娃娃“克里斯蒂”（Christie）首度问世。2018年，美泰还发起一个社会运动，借芭比教导女孩如何建立自信心，摆脱性别歧视和刻板形象的束缚。

时至今日，芭比已经晋升为“具有影响力的人士”，在社交媒体有数以百万计的追踪者。她与大众分享自己的生活，更对重要的当代议题发表看法。虽然再过两个月芭比就满60岁了，但她依然风姿绰约，美丽如昔。

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