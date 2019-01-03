佛州麦当劳男客因一根吸管 与女店员发生肢体冲突

美国佛罗里达州一间麦当劳周一（12月31日）爆发肢体冲突，一名中年男子因为店家没有在公共区域放置塑料吸管而情绪失控，不但朝着店员怒骂，更伸手抓了女店员的衣领长达10多秒不放，最后在其他店员介入后，才将两人分开。男子在离开前还踹了另一名女店员的腹部！这名男子已被逮捕。

《华盛顿邮报》报道，圣彼德斯堡市上月决议在2020年前要全面禁止使用塑胶吸管，如果顾客想要塑料吸管，必须向商家提出要求。

事发当时是12月31日晚上6点50分左右，泰勒（Daniel Taylor ）当时点完餐后却发现没有吸管。他为此感到不满，便到柜台对着女店员开骂，而女店员当下告知对方，当地法律禁止店家在公共区域放置吸管。但泰勒仍不相信，并大喊“才没有这种法律。”

两人情绪越来越激烈，演变成肢体冲突。

两人争吵的过程在网路上疯传，目前点击率已冲破320万次。

影片显示，泰勒拉住女店员的衣领，将她往前拉靠在柜台上，而女店员为了反抗脱身，不断猛打对方。一旁的男店员和主管见状纷纷上前试图把两人拉开。在僵持10多秒后，双方才放手。

警方事后赶到现场，根据警方的消息，现年40岁的泰勒已经被逮捕，目前人在皮尼拉斯郡监狱候审。

麦当劳表示，公司将会全面配合警方展开调查。

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