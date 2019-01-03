iPhone销量减少 苹果20年首次下调财年营收

（早报讯） iPhone销售量锐减，苹果公司星期三（2日）下调2019财年第一季度营收，这是苹果近20年来首次下调营收预期。

美国科技巨头苹果公司因为iPhone更新次数减少，中国销售疲软，公司在星期三盘后下调了2019财年第一季度营收预期。预期营收从此前的890亿-930亿美元（1215亿-1279亿新元）下调至840亿美元（1147亿新元）。

苹果执行总裁库克在致投资者的信中表示，“虽然我们预计主要新兴市场将面临一些挑战，但没有预料到经济减速的严重程度，特别是在大中华地区。”

“事实上，我们业绩指导中的大部分营收缺口，以及超过100%的营收同比降幅发生在大中华区，涉及iPhone、Mac和iPad等产品。”

库克指出，虽然苹果其他部门的营收比去年增长了近19%，但长期以来，iPhone一直是苹果的核心业务，如果苹果不能卖出足够的手机，整个公司都会陷入困境。

库克在信中也坦言，中国市场并不是iPhone销售的唯一问题。

他表示：“虽然一些市场的宏观经济挑战是造成这一趋势的一个关键因素，但我们认为还有其他因素会对我们的iPhone表现产生广泛影响，包括消费者适应运营商补贴减少、美元强势相关的价格上涨，以及一些客户利用iphone电池更换价格大幅下降的机会。”

库克强调，苹果业务的其他方面并没有面临与iPhone同样的问题。他指出，其他产品的销售受到需求而非供应的限制。他还透露，苹果的非iPhone业务同比增长了19%，主要是服务部门。

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