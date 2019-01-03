白天乐观看待东铁谈判结果

（早报讯）中国驻马来西亚大使白天表示，中马两国正对东海岸铁路计划举行最后协商，他乐观看待其谈判结果。

白天今天与交通部长陆兆福一起在吉隆坡搭乘火车到霹雳华都牙也访问。白天过后对媒体表示，相关报告相信最近就会出炉。“我们还没收到报告，我们还在等待报告。我对谈判结果感到乐观。”他说，两国政府同意由承包商及合约公司协商。他希望双方能透过互相尊重、友善及互惠互利精神而取得双赢局面。

至于双方是否对延迟建设东海岸铁路（ECRL、东铁）设定期限，白天表示，他没有这方面的信息。

陆兆福则表示，马中两国政府会在得到双方报告后才做最后决定。

外交部长赛夫丁周三表示，他希望马中两国针对东路的谈判可进入最后阶段。首相马哈迪也希望东铁计划缩小工程后能持续进行。

前首相纳吉2017年8月9日为东铁计划动土时表示，工程预计2024年完工。根据计划，东铁将从马六甲海峡的巴生港口通往东海岸的吉兰丹州哥打峇鲁，全长688公里，耗资810亿令吉（约267亿新元）。

东铁由财政部属下政联公司马来西亚铁路衔接有限公司（MRL、马铁）拥有，并由中国交通建设公司（CCCC、中国交建）承建，其工程在停工前已完成约14%。

马哈迪去年8月21日结束其访华行程前，突然宣布取消东铁及沙巴和马六甲的天然气管道计划等三项大型中资发展项目。他8月24日接受“当今大马”专访时，又说这三项计划未来可能“取消、延期或以其他方式解决”。

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