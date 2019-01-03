美要求俄罗斯释放前美军队员

（早报讯）美国国务卿蓬佩奥周三（2日）要求俄罗斯立刻释放前美国海军陆战队队员惠兰（Paul Whelan），并对逮捕惠兰的行动作出解释。

据俄罗斯卫星网3日报道，俄罗斯外交部发布消息称，俄方允许对因涉嫌从事间谍活动遭拘留的美国公民进行领事探视。美方则表示，美驻俄大使洪博培亲自进行了探视。

罗斯联邦安全局网站2018年12月31日发布消息说，该机构于12月28日在俄首都莫斯科抓获美国籍间谍嫌疑人惠兰。俄联邦安全局调查署已依据俄刑法中间谍罪的相关条款对惠兰提起刑事诉讼。目前对此案的调查正在进行中。

美国《纽约时报》等媒体曝光了惠兰的身份，以及他此行赴莫斯科的主要目的。惠兰的胞兄称，48岁的他目前是博格华纳公司（汽车零部件制造商）的全球安全总监，不过保罗早年曾是美国海军陆战队一员，在伊拉克服过役。

根据其家人提供的信息，惠兰赴莫斯科是为了参加在海军陆战队期间战友的婚礼，对方娶了一名俄罗斯女子。婚礼的地点就在莫斯科大都会酒店，靠近克里姆林宫。

另据美媒报道，保罗自2007年起，时常入境俄罗斯，他在伊拉克服役期间，还曾前往莫斯科。

事件发生后，保罗所属的公司博格华纳也发布声明，证实保罗于2017年在该公司任职，并称“他此行不是出于工作目的，据我们所知，是私人行程。”

早报订户新闻，更多精彩等着您！