赛富丁：希盟未讨论马哈迪任期

（早报讯）希盟总秘书赛富丁表示，希盟各党有关马哈迪交棒的协议中，并未提及马哈迪担任首相的限期。他说，希盟也并未讨论马哈迪会否做满五年首相任期的问题。

赛富丁也是马来西亚外交部长，以及公正党署理主席阿兹敏派系的大将。阿兹敏正与党主席安华闹得不可开交之际，赛富丁三天内两度放话指希盟并未限制马哈迪的任期，被视为帮助马哈迪解套及制衡安华。

赛富丁今天在记者会表示，希盟去年1月6日签署协议，并由他在1月7日希盟大会上宣读。这份协议包括希盟当时对西马半岛165个国会议席的分配。“协议也承诺当赢得大选后向国家元首申请宽赦安华，以及提名马哈迪为首相、旺阿兹莎为副首相，还有提名安华为第八任首相。”

他强调，这份协议并未规定马哈迪担任首相的期限，因为马哈迪和安华比希盟任何人都更清楚交棒细节。他说，没有在协议中设定限期也是为了尊重马哈迪与安华两位领导人，因为他们会判断最好的接班方案。

他也对马哈迪与安华周三进行一项成果丰硕的会谈感到欣慰，安华也在社交媒体上表明全力支持马哈迪为首相。

至于安华与阿兹敏闹不和，赛富丁表示，他是公正党员，但也是希盟总秘书，因此不能评论公正党内部课题，在此课题也无权发言。他说，阿兹敏有本身的论点，他相信公正党可以解决此事。“我想此事可由安华和阿兹敏一起解决。”

赛富丁今年元旦突然元突然告诉媒体，希盟党主席理事会不曾讨论马哈迪的首相任期，只决定安华是马哈迪的接班人。他说：“希盟协议只是确定安华是马哈迪之后的首相人选。我们没讨论任期，因为他们两人都相互理解。他们都是重要人物，能决定移交权力的最佳时间。”

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