三印度女到神庙膜拜 示威者街头抗议

（早报讯）第三名印度妇女突破多年来禁忌，成功进入印度一座印度教神庙。保守派人士举行街头示威，警方逮捕750人。

路透社报道，一名46岁的印度女子星期五（4日）成功进入南部喀拉拉邦萨巴里马拉神庙进行膜拜。她将是第三名成功进入神庙进行膜拜的妇女。较早前，两名女信徒在便衣警察保护下进入神庙。

按照传统观念，10岁至50岁女性因为有会“玷污”神庙经期，不得进入这座神庙。这项传统禁忌1991年获得喀拉拉邦高等法院支持。但是，印度最高法院在2018年9月裁定，各年龄段女性都可以进入萨巴里马拉神庙，一些女性继而多次试图依法挑战“禁区”，但遭到保守派信徒阻止。

女性进入神庙在喀拉拉邦多地引发街头示威。在首府提鲁沃嫩塔布勒姆的示威中，警方用催泪弹和高压水枪驱散人群。警方表示，已有超过750人被捕，4日的情况仍然紧张，但并没有发生暴力事件。

禁止特定年龄段女性进入萨巴里马拉神庙的传统获得执政党印度人民党支持。针对这两名女性突破禁忌，印度人民党在喀拉拉邦的分部打算发起为期两天示威。这一分部的领导人指认邦政府与两名女性“合谋”。

印度人民党的政坛对手国大党同样呼吁民众示威，警告邦政府将为“违背传统付出代价”。

另一方面，许多印度人支持取消对女性进入神庙的限制。大批女性响应喀拉拉邦政府的号召，1日在喀拉拉邦组成共计长达600多公里的人墙，呼吁男女平等。

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