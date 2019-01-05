特朗普：对美中达成贸易协议充满信心

美国总统特朗普周五（4日）表示，他对美中达成协议结束长达数月的贸易争端抱有信心。他说，美国正在与中国进行最高级别谈判，而且情况良好。

据法新社消息，在美中双边谈判下周将在北京举行的前夕，特朗普周五在白宫会见媒体时表示说，“我认为我们会同中国达成协议”。特朗普并指，正在与中国进行“最高级别的谈判”。

特朗普还说，随着中国经济放缓，他认为北京希望达成协议，并认为中国必须这样做。

美国代表团将于下周一前往北京进行谈判，特朗普表示，他和中国国家主席习近平“一直积极参与谈判进程”。

特朗普说，“我们跟中国进行了广泛的贸易谈判。习主席非常投入，我也是。我们在最高级别的层面进行处理，而且情况很好。”

中国商务部昨天证实，中美两国将于1月7日至8日举行经贸问题副部级磋商。据中国商务部官网消息，该部发言人受询时也透露，中美双方昨早举行副部级通话，确认美国副贸易代表格里什将率领美方工作组访华，与中方工作组就落实两国元首去年底阿根廷会晤共识“进行积极和建设性讨论”。

另外，对于苹果公司下调营收预估，特朗普表示“不担心”，并称已敦促苹果首席执行官库克应该“在美国制造你的产品”，而不是中国。

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