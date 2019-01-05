马尔代夫度假村大火 七间别墅烧成灰烬

曾被评为“全球五大最佳酒店”的马尔代夫吉利岛兰坎福希绮丽度假村（Gili Lankanfushi Maldives）发生大火，七间建于水上的豪华度假别墅和酒店餐厅被焚毁，所幸无人受伤。

这间度假酒店由45间建于水上的度假别墅组成，周三（1月2日）晚约11时发生火警，由于强风，火势非常猛烈。不少宾客在睡梦中惊慌逃命，曾被蓝色海水环绕的酒店豪华大堂被烧至面目全非，大火烧了六小时后才被扑灭。

该酒店是马尔代夫首屈一指的度假酒店，有“忘忧天堂”和“超级富豪和名人的首选热带度假胜地”的称号。

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