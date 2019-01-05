挪威奥斯陆启动“欧洲绿都”活动 分享可持续发展经验

（早报讯）被欧盟委员会评为2019年“欧洲绿色之都”的挪威首都奥斯陆周五（4日）正式启动相关活动，将在未来一年通过各种形式分享和推广在可持续城市发展方面的成功经验。

当天，在奥斯陆市政厅举行的交接仪式上，欧盟委员会主管环境、海洋事务和渔业的委员韦拉和2018年“欧洲绿色之都”荷兰奈梅亨市市长布鲁尔斯，把一本“绿色之书”转交给奥斯陆市市长约翰森，标志着奥斯陆正式成为“欧洲绿色之都”。

韦拉说，任何城市都可梦想成为绿色之城，但需要决心和政治领导力才能找到应对重大环境挑战的方法，而这正是奥斯陆的特殊之处。

约翰森说，奥斯陆希望通过“欧洲绿色之都”活动传播知识，并鼓励和动员市民和企业做出更加环保的选择。他强调，应对气候变化是当今世界最大的挑战，人们应随时随地处理这一问题，“不能留给别人在别的时间和别的地方来解决”。

欧盟委员会于2008年推出评选“欧洲绿色之都”活动，旨在鼓励欧洲城市加大改善环境的力度。欧洲拥有20万以上人口的城市都可报名参选。因在治理水道环境、大幅减少排放、打造零排放交通系统等领域成绩突出，奥斯陆当选2019年“欧洲绿色之都”。根据计划，奥斯陆将在今年举办大约350场相关活动。

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