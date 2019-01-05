调查：日本电车乘客最讨厌他人背后背包

（早报讯）日本放送协会（NHK）报道，谈及在电车内及车站，什么样的行为最令电车族感到困扰，“随身行李的携带及放置方式”今年度首度跃居第一。

中新网报道，由73家民间铁道公司加盟的日本民营铁道协会，每年都会在官网进行问卷调查，今年度共有2686人做答。

问卷可复选在车站及车厢内最感困扰的行为，结果“随身行李的携带及放置方式”跃居第一，挤下过去连霸九年的“喧闹的对话声及打闹行为”；名列第三的是“座位乘坐方式”。

根据同协会九年前的调查，“随身行李的携带及放置方式”名列第12；到了前年度窜升到第四名，去年度又上升到第三位。

分析名次上升的原因，可能是目前使用后背包的通勤族越来越多，许多民众都有在拥挤的车厢中被后背包“攻击”或压迫的经验，而对后背包感到不快。

制作后背包的厂商表示，受智能手机普及影响，许多人都想空出双手来使用手机；日本工作方式日益多元，许多上班族的穿着变得较休闲；日本2011年发生311大地震后，很多人开始使用后背包，以便带紧急物品，或应对电车停驶必须步行回家等突发状况。这些因素都让后背包的销售额大幅成长。

面对这么多的后背包在电车内及车站穿梭，各铁道公司都以海报或广播呼吁民众，使用后背包请注意勿造成旁人困扰，应将后背包反背于胸前，或置于车厢内行李棚架上。

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