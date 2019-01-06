法国“黄背心”示威者重现街头 103人被逮捕

（早报讯） “黄背心”示威者重回法国街头，总统马克龙谴责针对政府的暴力行为，103人被逮捕。

环球新闻网报道，法国连续八个星期爆发“黄背心”示威游行，全法约5万人在星期六(5日)继续走上街头，抗议总统马克龙不得民心的政策。

这是“黄背心”进入2019年后首次发起抗议活动，但和平示威最终演变成暴力冲突，警方发射催泪弹进行驱赶。

据报道，包括巴黎、里昂、马赛、波尔多等法国大城市均有黄背心示威，其中巴黎有约3500人示威者在街上焚烧电单车，汽车和路障，甚至在餐厅纵火;还有人向防暴警察投掷杂物，一名警员被单车击中受伤。

有示威者还甚至闯入政府发言人格里沃办公室所在的大楼，大肆破坏车辆。

新华社报道，法国总统马克龙5日在社交媒体推特上发文，谴责当天“黄背心”示威活动针对法国政府的暴力行为。

马克龙说，这些“极其暴力”的行为攻击了法国的“卫兵、代表和象征”，实施暴力行为的人忘记了公民契约精神的核心。他说，正义将得到伸张，呼吁民众恢复冷静，以开展讨论和对话。

法国内政部长卡斯塔内表示，全国当天共有约5万人参与示威，人数比上一轮示威有所增加，但远远少于第一轮示威的28万余人。巴黎警察局消息报道，法国警方拘捕了103名参加巴黎“黄背心”抗议活动的人员。其中，101人遭到监禁。

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