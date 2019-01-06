马来西亚国家元首宣布辞职

（早报讯）马来西亚国家元首莫哈末五世宣布辞职。这是马来西亚历来首位在任内宣布辞职的国家元首。

据“当今大马”报道，国家王宫庶务主管旺阿末达兰今天发布声明表示，莫哈末五世今日正式辞去第15任国家元首的职务。“国家王宫谨此通知，国家元首苏丹莫哈末五世已按联邦宪法第32（3）条文辞去第15任国家元首职位，并于1月6日生效。”

莫哈末五世今年49岁，他也是吉兰丹州苏丹。早前谣传他即将退位，但吉兰丹州副州务大臣莫哈末阿玛表示，丹州政府未接获这方面的资讯，并呼吁民众勿信谣言。他也指丹莫哈末五世最近因为健康理由而在去年请假两个月。莫哈末五世请假期间，霹雳苏丹纳兹林沙去年11月2日至12月31日期间出任代国家元首。

《新海峡时报》引述消息报道，统治者在1月3日罕见地召开临时非正式会议讨论有关君主制的大事。首相马哈迪1月2日在博客表示调，法治在马来西亚涵盖所有人，从统治者到首相、部长、公务员或普通公民，无人能够豁免。他指统治者有特殊法庭，但其引用的法律跟普通公民一样。他指统治者也必须尊重法律。

莫哈末五世是在2017年4月24日出任第15届国家元首。

一些西方媒体曾报道，莫哈末五世与俄罗斯美后沃沃蒂娜去年11月22日在莫斯科结婚。马哈迪去年11月29日受询时说，他未受到“正式通知”而并不知情。

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