阿富汗一金矿坍塌 30人丧命

（早报讯） 阿富汗一座金矿倒塌，至少30人遇难。

路透社报道，一名阿富汗官员指出，阿富汗东北部巴达赫尚省科希斯坦区一座金矿倒塌。案发时，金矿内有多名矿工在挖金，至少有30人被活埋。

阿富汗警察总督鲁斯塔姆拉吉表示，另有七人在这起事件中受伤。

据报道，挖金的矿工们在河床上挖了一个深60米的井，寻找黄金。当墙壁坍塌时，他们都在井中。目前尚不清楚为何井会倒塌，但省长发言人纳扎里表示，这些矿工并非专业人士，是当地的村民。

纳扎里说：“几十年来，村民们一直都在参与这项活动，政府无法控制他们。”

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