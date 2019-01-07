美国政府停摆员工“罢工”或威胁机场安全

（早报讯）美国联邦政府局部关门已进入第三周，越来越多的公共服务受到影响，美国运输安全局（TSA）警告，若联邦员工本周仍领不到薪水，可能威胁到各大机场的安全。

中新网引述外媒报道，由于暂时领不到薪水，TSA承认最近请假的员工变多，5日就有数百名负责扫描的机场安检人员“请病假”。发言人毕莱洛表示，目前请假情况对机场安全的影响甚小，但“我们安排11日发薪，若届时错过发薪时期，势必会改变情势”。

目前全美约有48万名公务员要无偿工作，待政府通过拨款法案后才能领到薪水，另有约38万人在放无薪假。

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