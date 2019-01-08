盯上女职业格斗手抢劫不成 巴西劫匪头破血流

（早报讯）巴西一名男子夜间盯上了“终极格斗冠军赛”（Ultimate Fighting Championship，简称UFC）的女格斗手，试图抢劫她的腰包，结果不但没能抢到手，反而被打得头破血流。

德国《图片报》报道，上周六（5日），27岁的巴西女职业格斗手维亚纳（Polyana Viana）称，自己在里约热内卢的公寓外等车时，一名可疑男子男子偷偷摸摸地跟上来，要她交出手机，并比划着手中的“枪”，喝令维亚纳不要做无谓反抗。

但作为一名职业格斗手，维亚纳并没有被劫匪吓倒，她先是狠狠给对方两拳外加一记飞腿，并在迅速判断出男子手中持有的“枪”并非真枪而只是“纸壳”后，教训了劫匪一顿，迅速制服了男子，直至警方前来处理。

UFC总裁怀特7日在社交平台发布了维亚纳和被打劫匪的拼接照片，配文称抢到维亚纳头上真是“糟糕的主意”。照片中显示，这名男子满面血迹、表情痛苦。

“终极格斗冠军赛”是目前世界上最顶级和规模最庞大的职业综合格斗赛事，签约UFC的职业格斗选手都经过格斗训练，具备综合运用各种格斗技术的能力。据了解，维亚纳过往的战绩和技战术状态都很不错，有“铁娘子”之称。

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