美媒：中国高官曾提议纾困一马发展公司以换取一带一路合作

（香港/北京/吉隆坡综合讯）美媒发表揭秘报道指，中国高级官员曾向马来西亚提议，由中国帮助纾困马国国营的一马发展公司（1MDB），以换取在一带一路项目下马来西亚工程的股权。

《华尔街日报》昨天报道称，根据该报取得的中马会议记录，中国官员在2016年告诉到访的马来西亚官员，中国能利用影响力，尝试促使美国及其他国家放弃调查指涉马来西亚前首相纳吉及其盟友挪用资金的指控。

作为回报，马来西亚将提供一带一路项目下，铁路以及天然气管道项目的丰厚股权。报道并称，中方还建议监听《华尔街日报》驻香港记者的住家和办公室的通讯设备与电脑，找出向媒体泄密人士的身份。但《华尔街日报》称，不能确定中国是否提供了任何此类信息。

据该报报道，中马的会议还称，上述项目具“政治属性”，旨于扶持纳吉政府、解决一马发展公司债务问题，加深中国对马来西亚的影响力，但必须对外展示它们为市场驱动的形象。

该报引述两个知情人士透露，马国前首相纳吉还曾与中国高层秘密协商，让两艘中国海军军舰停泊在马来西亚港口，但最终没有付诸实现。

报道称，中国政府新闻办公室并没有对该报的询问做出答复，不过中国外交部早前已否认项目中的资金曾被用于纾困一马发展公司。

一马发展公司已成为涉及洗钱与贪污指控的全球性丑闻，该弊案遭新加坡、美国、瑞士等国的执法机构调查。纳吉为此面对数十宗贪污、洗钱、失信等罪名。

他同时涉嫌篡改政府对一马发展公司的审计报告，以保护自己免遭刑事、民事或监管处罚。纳吉否认所有指控，宣称自己无罪。

纳吉在2018年5月的马来西亚大选中落选下台，新政府取得了马中会谈的有关资料。《华尔街日报》称，该报查阅了这些资料，也采访了包括前纳吉政府官员在内的知情人士。

针对《华尔街日报》报道，马国财政部长林冠英今天表示，政府将调查有关报道是否属实。“我会调查是否有这样的交易。如果发现有白纸黑纸明确说明此事，我们将会进一步调查。”

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