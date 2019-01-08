泰国南部发生爆炸案 两警员受伤

（早报讯）泰国南部周二（8日）发生炸弹爆炸案，疑似分离主义武装分子在一辆小型货车上装置并引爆炸弹，导致两名警员受伤。

事故发生在当地时间周二清晨5时（新加坡时间清晨6时），地点是泰国南部边境宋卡府的提拍（Thepha）县。当地警方透露，事发时，一辆停放在边境巡逻警察部队总部外的小型货车突然爆炸，调查显示有人引爆了货车上装有50公斤炸弹两个煤气桶。

爆炸发生后不久，警方寻获货车车主，但他已在住家上吊身亡。死者是一名退休教师，调查显示，他是被分离主义武装分子抢走货车干案后遭谋害而死。

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