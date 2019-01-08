纳吉否认让中国以一马换东铁

（早报讯）马来西亚前首相纳吉全盘否认《华尔街日报》今天有关前政府让中国解决一马公司债务，以换取中资取得东铁等大型项目合约的报道。

纳吉今晚上在面簿否认中国曾建议为一马公司还债。至于报道指中国建议运用影响力确保美国等国家停止调查纳吉和亲信等涉嫌挪用一马公司资金的指责，纳吉表示，事实与报道正好相反，因为美国等各国都并未停止调查此案。

针对报导指马来西亚通过秘密谈判，允许中国海军舰艇停靠在马来西亚两个港口，纳吉声明，马来西亚是中立国家，任何国家的军舰都有权停靠当地港口。他说，这项政策已实施数十年，美国和俄罗斯战舰都曾在马来西亚的港口停靠。

关于发包给中资的东海岸铁路项目的成本非常高，纳吉说，希盟经常指控东铁的成本高于市价，但从不曾提出任何证据。

纳吉强调，生意是双向的，东铁及输送管计划在2016年底发包给中资企业后，马来西亚出口到中国的棕油及橡胶就大幅上升。

他说，中国2016年是马来西亚第四大棕油进口国，次年就成为第二大进口国。中国2016年也是马来西亚橡胶的第四大进口国，次年则成为最大进口国。

纳吉表示，马来西亚在强国之间必须谨慎，避免只凭媒体报导就卷入强国之间的地缘政治角力。

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