否认WSJ报道 刘特佐怪马哈迪主导指控

（早报讯） 美国《华尔街日报》昨天爆出惊人指控，指马中两国以解救一马案交换东海岸铁道与沙巴天然气输送管计划。而被指为两国牵线的通缉犯刘特佐则驳斥报道，称这一切都是出自政治动机的指控。

据当今大马报道，目前被多国通缉却仍在潜逃中的刘特佐通过发言人发表文告，驳斥《华尔街日报》昨天的报道，指该报告只含“一半的事实”，并指是马来西亚首相马哈迪编导了这一切。

刘特佐通过发言人说：“《华尔街日报》的最新报道仅仅是马哈迪政权所沿用的媒体审判（手段）。该报道只有一半是事实，并且是由道德破产的马哈迪政权通过简化的论述，参杂了虚构的成分以误导（读者），以便挽救其失败的政治事业。”

刘特佐进一步表示，《华尔街日报》的报道没有事实根据，且指控出自政治动机。“特别严重的指控需要特别的证据，而马哈迪政权并没有提供任何合理证据，以佐证这些具有政治目的的指控。《华尔街日报》的职责，应是以怀疑的态度处理这些指控，不幸的是，这些没有根据的政治指控被当成是合理的报道。”

昨天，中国驻马大使馆及马来西亚前首相纳吉也分别反驳了《华尔街日报》指马中两国幕后交易的报道。

《华尔街日报》昨天引述消息报道，中国在2016年向马来西亚献议，以协助解决一马公司案为条件，作为换取由中国公司融资与兴建东海岸铁道（ECRL）与沙巴天然气管计划。

报道刊出后，前青体部长凯里昨天下午指出，在前朝国阵政府下，内阁从没讨论过此事。财政部长林冠英也表示，政府将调查有关报道是否属实。

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