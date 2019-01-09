路透社：华为与在伊朗和叙利亚的公司有关联

（早报讯） 路透社周二报道，中国电信网络设备供应商华为与在伊朗和叙利亚经营的公司关系密切，这为美方指控孟晚舟案件提供了新线索。此前，华为首席财务官孟晚舟因涉嫌欺诈被捕。

美国当局指控孟晚舟欺骗国际银行，声称星通技术（Skycom Tech）和Canicula Holdings Ltd这两家公司独立于华为，导致银行涉嫌违反美国制裁。这两家公司被指实际由华为控制，分别在伊朗和叙利亚经营。

报道称，华为与这两家公司关系密切。华为高管史耀宏在2009年被星通技术任命为伊朗业务经理。披露的文件显示，至少有三名中国公民拥有华为和星通在伊朗银行账户的签名权。美国当局提供的文件也显示，华为员工在2007年至2013年是星通技术银行账户的签署者。

此外，中东律师卡拉瓦尼表示，华为通过Canicula在叙利亚开展业务。卡拉瓦尼是华为在叙利亚一家公司的清算人。

12月11日，孟晚舟以1000万加元（约1012万新元）保释金获释，目前仍在温哥华，美国正寻求将她引渡。美方称，孟晚舟将面临涉嫌诈骗多家金融机构的指控，每项指控的最高刑期为30年。具体的指控尚未公布。

华为上月表示，孟晚舟面临“未明指控”，华为并不知晓她有任何不当行为。该公司将其与星通的关系描述为“一种正常的商业伙伴关系”，称公司遵守业务所在国的所有适用法律法规。

华为高管被捕发生在美中贸易纠纷的敏感时期。美国情报部门担心，华为的电信设备可能被中国政府用于从事间谍活动。该公司已多次否认此类指控。

早报订户新闻，更多精彩等着您！