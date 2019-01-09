世行行长金墉将加入私募股权基金GIP

（早报讯）投资于富裕和发展中国家项目的私募股权基金“全球基础建设合伙公司”周二宣布，世界银行行长金墉将加入该公司。金墉周一意外宣布将自世行辞职。

路透社报道，金墉（Jim Yong Kim）2月1日起将加入总部位于纽约的“全球基础建设合伙公司”（GIP）。熟悉金墉离职安排的消息人士说，金墉已答应一年内不参与和世行任何单位有往来的交易，包括世行下属的私营部门借贷机构--国际金融公司(IFC)。

世行的主要工作是对发展中国家建设电力、水利、交通基础设施项目提供贷款。金墉意外辞职，距2022年本届任期结束还有三年多的时间，因他与特朗普政府就气候变化以及世行需要更多发展资源问题的看法存在分歧。

上述消息人士说，金墉与GIP大约是六周前在二十国集团(G20)布宜诺斯艾利斯峰会期间开始商谈他的新工作。金墉曾强调，在公共预算受限之际，利用民间投资基金是建设亟需基建的关键。

金墉周一在电子邮件中对世行工作人员表示，“获得加入民间行业的机会纯属意外，但我认为，我可以藉此对气候变化和新兴市场基建投资不足等重要的全球性问题产生最大影响，”

世行执董会料将于本周稍后开会，讨论寻找金墉的继任人选。

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