金正恩结束北京访问 乘专列回国

（早报讯）朝鲜领导人金正恩9日下午结束为期三天的访华日程，离开了北京；之前他已与中国国家主席习近平会谈和进餐，在两人都在与美国政府进行着微妙的谈判之际展现出团结姿态。

韩国联合通讯社引述未具名人士报道，金正恩在中国首都待了一天出头，金正恩当天上午参观亦庄的同仁堂工厂后回到钓鱼台，中午赴北京饭店出席午宴，下午2时8分从北京站启程。中共中央政治局常委等中方高层人士和仪仗队目送朝鲜代表团离开。考虑到搭乘专列从北京到520英里（840公里）以外的中国边境城市丹东耗时12至14个小时，预计金正恩将于10日上午抵达朝鲜。

金正恩前一天在人民大会堂同习近平举行首脑会谈，随后出席长达四个多小时的欢迎宴，彰显两国深厚友谊。从多种迹象推测，金正恩当天可能与习近平共进午餐。依照惯例，午宴原应安排在钓鱼台国宾馆，后改为位于市中心的北京饭店。

彭博社报道，这是金正恩自去年3月以来第四次访问中国，表明在几个月没有高层外交交流活动之后，朝鲜核武谈判正在积聚势头。自朝鲜和美国元首去年6月举行首次会晤以来，相关谈判就几乎没有取得什么进展；特朗普正在寻求与金正恩举行第二次峰会、为谈判注入新的动力，他周日称日期将在“不远的未来”宣布。

韩联社援引了解会谈情况的不具名人士报道，周二晚上金正恩与习近平交谈了约一个小时，讨论了如何加强他们的关系，并为金正恩和特朗普可能举行的峰会制定策略。《东亚日报》报道说，习近平设宴招待了金正恩，当日据信是这位朝鲜领导人35岁生日。

金正恩可能希望借助他与习近平的关系，促使美国在核谈判中做出让步；特朗普曾指责习近平放松了对朝鲜施压。这位朝鲜领导人前不久在新年致辞中表示，如果特朗普不放松对贸易、旅行和投资的限制，他可能会在谈判中采取“新路线”。

就在金正恩访问中国之际，习近平领导的中国政府正与来访的美国代表团展开贸易谈判；中美贸易战正让这全球最大两个经济体付出代价。中国为朝鲜疲弱的经济提供了救生索，对习近平而言，与金正恩会晤可以提醒特朗普，中国的配合将有助于增强任何核协议的效果。

尽管如此，中国已经否认有意将朝鲜作为讨价还价的筹码，而且那样做有可能让本已紧张的中美关系的一个稳定性的来源遭到破坏。

中国外交部发言人陆慷周三在北京例行新闻发布会上表示，中国不久会发表正式声明，通告习近平会晤金正恩的情况。

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