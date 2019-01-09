英国发明新材料可助力身体伤口愈合

（早报讯）英国帝国理工学院发布的新研究说，一种特殊材料能通过与伤口周边组织的互动，激活身体内在修复系统，从而促进伤口愈合，有望带来更高效的伤口护理方案。

当前已有不少用于辅助伤口愈合的医用材料，而科学家希望找到能与身体周边组织互动的生物材料来加速辅助多种类型的伤口愈合。帝国理工学院团队在美国期刊《先进材料》上发表的报告说，他们开发了一种名为牵引力激活载荷（TrAPs）的全新分子，能激活身体的内在修复系统，促进伤口痊愈。

人体受伤后，细胞会像蜘蛛在蛛网上移动一样“爬过”伤口里的胶原蛋白“支架”。这种移动会拉动“支架”，“唤醒”里面隐藏的蛋白质，驱动受伤组织愈合。研究人员在实验中利用牵引力激活载荷分子来重现这种自然痊愈方法。

新华社引述团队的介绍说，人体细胞在“爬过”牵引力激活载荷分子时产生的拉力能使后者散开，从而更好地与伤口周边相应组织互动，激活具有愈合功能的蛋白，指挥痊愈细胞生长并繁殖，最终加速伤口修复。在实验室测试中，这一新技术展现了很好的效果。

由于这种载荷分子能与多种伤口周边组织互动，因此可应用于辅助多种伤口和受损组织愈合，例如骨折、心脏病造成的心肌瘢痕和神经损伤等，还有望应用于辅助像糖尿病肢端坏疽等当前医疗干预无法治愈的受损组织愈合。

报告通讯作者、帝国理工学院生物工程系教授本·阿尔姆奎斯特博士说，从海洋生物到人类都会利用细胞的活动来激发伤口愈合的功能，这项新技术正是模仿这类天然机制，协调伤口中不同种类的细胞活动来加速组织愈合。

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