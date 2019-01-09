世界最好用护照 日本蝉联冠军

（早报讯） 全球居留权和公民身分顾问公司Henley & Partners今天公布2019年全球护照季度指数，其中日本护照再度蝉联世界最好用冠军，新加坡和韩国并列第二。

亨氏护照指数（Henley Passport Index）定期更新，在最新一份报告中，日本护照再度以190个免签国夺冠，并列第二的则是免签国同为189个的韩国和新加坡，第三名则由法国和德国同得，免签国都是188个。

台湾中央通讯社报道，中国护照的排名则自2017年以来持续上升，先由2017年的第85名进步至2018年的第71名，今年则来到第69名。目前中国护照的免签国是74个。台湾护照的免签国则是149个，和哥斯大黎加护照相同，并列第29名。

公司指出，许多亚洲国家的护照在“使用方便性”上表现抢眼，其持有者相对容易在国际间进行与目的地国互惠互利的经济移动。

欧洲国家护照的排名也不错。排在前十名者，除了夺下冠亚军的亚洲三国以及美国、加拿大、澳大利亚和新西兰外，其余都是欧洲国家。有些排名会有若干国家并列。

不过报告指出，美国和英国的护照指数排名持续下滑，而英国脱欧对英国护照持有者的影响则有待观察。

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